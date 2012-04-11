〔美国股市〕ADR反弹收高,但诺基亚发布获利预警后大跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约4月11日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三在前一交易日下跌后反弹收高,但阿根廷石油企业YPF下跌,因市场担心阿根廷政府可能将该公司国有化,同时诺基亚在发布获利预警后大跌.
诺基亚(NOK.N)警告称,今年头两个季度手机业务将出现亏损,该公司正努力重整产品,以与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)展开竞争.诺基亚暴跌15.7%,报4.24美元.
阿根廷最大石油企业YPF(YPF.N)重挫5%,报21.11美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高1.1%.美国股市标普500指数涨0.7%,此前已连跌五个交易日.
亚洲企业ADR指数.BKAS涨1.47%,韩国企业ADR扳回本周稍早部分跌幅,此前下跌是因为有消息称朝鲜(北韩)将进行核试验.韩国企业ARD指数.BKKR涨1.2%.
欧洲银行业全线上涨,从前一交易日下跌中反弹,昨日下挫是因西班牙和意大利公债收益率上升.投资者担心公债收益率太高可能会导致去年的欧债危机重演.
荷兰ING (ING.N)涨3.7%,报7.26美元,德意志银行(DB.N)扬升3.59%,至45.06美元.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.01%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA收高0.66%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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