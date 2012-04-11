〔加拿大汇市〕加元兑美元持稳,未能从股市上涨中得益

路透多伦多4月11日电---加元兑美元周三几无变动,对欧债危机加剧的担忧缓和,令股市反弹,带动其他商品货币上涨,但加元未能跟上此轮涨势.

欧元兑美元和兑日圆周三上涨,此前一名欧洲央行执委讲话令进一步购债的可能性增加.但欧元仍在近期区间内交投,投资者对欧债危机持谨慎态度.[FRX/CN]

加元通常跟随股市的走势,不过随着去年底欧洲经济状况恶化,投资人聚焦在"买入北美(货币)的"主题,加元的前景与美元的关联性不断增强,道明证券外汇策略师Greg Moore说.

"今日加元有点局外人的感觉,"他说,"股市上涨及欧元区主权债利差收窄令其他大部份风险货币受益良多,但加元仍受美元走势所左右."

加元/美元CAD=D4收报1.0042加元或0.9958美元,周二收报1.0041加元或0.9959美元.加元盘中一度触及1月来最低位1.0053加元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]