〔金砖国家〕4月11日股汇市收盘纵览

路透4月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报1,016.21点,与上日收盘价几近持平.

中国股市:沪综指周三小幅收高.早盘一度受外围市场普跌拖累大幅低开,随后回升,在缺乏实质消息面指引下,大盘围绕2,300点反复振荡.分析人士预计,在无实质利好支持下,短线大盘仍有待继续整固.沪综指.SSEC 收报2,308.925点,涨3.062点,或0.13%,今日上海A股成交额为672亿元人民币,上交易日为630亿元.[.SSCN]

香港股市:周三连续第三日收跌,金融与资源相关板块拖累大盘.中国即将公布更多经济数据,料显示经济下滑将持续至第一季度之后.恒生指数.HSI 收跌1.06%至20,140.67点,恒生国企指数.HSCE下挫0.88%,至10,503.83点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收小涨.受隔夜美元指数疲弱提振,人民币中间价较上日上涨.但市场并未寻觅到明确方向,客盘寥寥,即期汇价维持在6.31附近震荡,料短期难改区间波动态势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3261元.[CNY/CN][ID:nSB1482312]

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印度股市:周三收跌,因全球避险情绪爆发打击Reliance Industries等绩优股,不过在印度央行可能下调准备金率的揣测推动银行股上涨,进而缩减大盘跌幅.指标BSE指数.BSESN收低0.26%,报17,199.40点.[.BO][ID:nL3E8FB835]

印度汇市:印度卢比脱离三个月低位,但全球成长忧虑令风险偏好降温,限制了印度卢比的反弹走势.印度卢比兑美元INR=D2收报51.42/43,盘中曾触及1月16日以来的低位51.64.周二收盘价为51.475/485.[INR/][ID:nL3E8FB7ZQ]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,615.690点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.77%至855.84点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.39%至29.6253;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.1%,报38.8602.

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巴西股市:拉丁美洲股市涨跌不一,受欧元区债务危机忧虑重燃影响,不过欧洲央行(ECB)可能重启债券购买计划为市场带来一些安慰.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.72%至61,293.14点,为逾两个月的最低收盘价.该指数自3月中旬以来已累计下跌近10%,该剧烈跌势已令今年该指数录得的多数涨幅回吐.受创股票中的大多数是内需产业.[ID:nL2E8FBL5F]

巴西汇市:拉丁美洲货币上涨,一位欧洲央行官员提出了重启购债计划的可能性,安抚了对欧元区财政状况的忧虑情绪.但涨势不稳,对欧元区的长期忧虑令拉美货币从盘中录得的升幅中回落.巴西雷亚尔兑美元BRBY上扬0.09%,报1.8309.[ID:nL2E8FBA78]

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南非股市:动荡中小幅收高,包括金矿暨铬铁公司Merafe(MRFJ.J)在内的矿业股帮助推升大盘.约翰内斯堡Top-40绩优股指数JTOPI收升0.11%,报29,669.84点,综合指数.JALSH微幅收涨0.04%至33,632.76点.[.J][ID:nL6E8FB4RM]

南非汇市:南非兰特兑美元走软,守在8兰特附近处,全球成长前景黯淡带动兰特走疲,盘中一度测试两个半月低位.1607GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3下滑0.34%,报8.0073,周二收盘报7.9805.盘中稍早一度触及8.0515的两个半月低位.[ZAR/][ID:nL6E8FB57G](完)