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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--4月12日-4月19日****

路透4月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月9日当周-----------------------------------

4月12-15日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +2.7%

4月11日(三)

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.7%

(较上年同期) +4.3% +8.2%

4月12日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.6 减少1.54

全职就业人数(万人) -- 持平

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

4月13日(五)

暂无重要数据.

--------------------------------4月16日当周----------------------------------

4月15日(日)

2245 新西兰食品价格指数 3月 -- +0.6%

4月16日(一)

暂无重要数据.

4月17日(二)

0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 -- 持平

0130 澳洲央行会议记录 4月

0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 -- 57.1%

4月18日(三)

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.8%

4月19日(四)

暂无重要数据(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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