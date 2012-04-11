〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马和海岬型船运费率上升

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦4月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因大西洋船运活动提振巴拿马和海岬型船运费率上升.
波罗的海乾散货运价指数持上涨16点,或1.72%至944点.
经纪商ICICIdirect周二的研究报告称,"近期干散船运费率料将在区间波动,并有上涨的趋势."
该机构并预计,整体指数料将在当前水准整固,之后逐步上行,受小型船运市场需求支撑.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨32点,或3.08%至1,072点,该型船舶平均获利升至8,570美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升1.96%至1,561点.(完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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