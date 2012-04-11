〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马和海岬型船运费率上升

路透伦敦4月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因大西洋船运活动提振巴拿马和海岬型船运费率上升.

波罗的海乾散货运价指数持上涨16点,或1.72%至944点.

经纪商ICICIdirect周二的研究报告称,"近期干散船运费率料将在区间波动,并有上涨的趋势."

该机构并预计,整体指数料将在当前水准整固,之后逐步上行,受小型船运市场需求支撑.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨32点,或3.08%至1,072点,该型船舶平均获利升至8,570美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升1.96%至1,561点.(完)