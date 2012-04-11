〔纽约期市〕ICE期棉上涨,中国买盘引发供应紧俏忧虑

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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路透纽约4月11日电---期棉周三大涨,5月合约一度突破100日移动均线切入位.由于中国的大批买盘导致近期供应吃紧疑虑,引发空头回补.
美国政府周二公布的数据显示,因中国棉花战略储备买盘大于预估,更添近期供应紧俏的疑虑.
近期价格因而走高,但是8月进入新季节后库存积压的疑虑打击了远期价格,并将逆价差推至1月以来高位.
洲际交易所指标5月期棉合约CTK2上涨1.84%,结算价报每磅91.38美分,此前曾突破100日移动均线切入位91.98美分.
价格涨幅多达3.22%,高见92.62美分,是3月5日以来单日最大升幅.午盘后价格回落.
未平仓合约减少11,455口,隔夜5月合约降至47,116口,显示交易商及对冲基金在周五期权到期之前回补空仓.
12月期约CTZ2下跌0.24%至每磅87.11美分.5月合约上涨以及12月价格承压,已将逆价差扩大至1月23日以来最高水平.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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