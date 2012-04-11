〔货币市场〕回购利率上升,因美债供应增多且穆迪5月评级调整受关注

路透纽约4月11日电---美国公债发行增加,且市场担心下月评级机构穆迪可能调降一批银行的评级,这些因素推动一般抵押回购利率自年初以来稳步上行.

隔夜美国公债一般抵押利率4月平均为19个基点,1月时曾接近9个基点.

"该利率上升主要为发债供应推动,因美国公债今年第一季发行量比去年增多,"巴克莱资本市场分析师Joseph Abate说.

他认为,发债增多部分是因为报税季之前发行量通常都会因季节性因素而上升.但今年除了财政部发债外,美联储也在发售短期票据和息票,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的组成部分,旨在压低长期利率.

此外,穆迪在2月中旬曾将一批银行纳入评级调降观察名单.投资者亦谨慎关注,5月中旬时穆迪会对这些银行的短期债信评级作何调整.

穆迪称可能调降17家全球和114家欧洲的金融机构,并正在重新考虑多家银行的长期评级和独立信用评估.其表示,66家金融机构的短期评级被置于降级观察名单.

汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen表示,隔夜一般抵押回购利率略有下降,但仍处高位,抵押市场内买家稀少,令交易商有点气馁.

她指出,一般抵押利率周二接近20基点,周三开盘报19基点.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=定盘价温和下跌至0.46865%,周二报0.46915%.

不过Briggen指出,欧洲美元利率期货上涨,更多是对于欧洲情势作出的反应.她提及风险资产市场获得提振,因意大利标债结果颇佳,欧盟一位执委断言西班牙并不需要欧元区来帮助其银行业,且欧洲央行一位官员暗示央行可能重新开始购债,这些因素令南欧国家公债利差缩窄.

欧洲央行执委科尔周三表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.[ID:nSB1482380]

此次主要由西班牙引起的欧元区债务危机升级导致融资市场再度对银行业关闭,因市场担心某些金融机构在主权债务方面存在大量风险敞口.

西班牙和意大利债券收益率在过去一周大幅上扬,因欧洲央行三年期流动性操作的影响消退,市场对西班牙能否达到预算目标并筹措到资金的担心增温.这意味着使用欧洲央行资金购买本国公债的银行业一旦需要卖出这些债券来还债时,可能面临亏损.(完)