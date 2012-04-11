〔希腊政治〕将于5月6日进行议会选举,但前景并不明朗

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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路透雅典4月11日电---希腊将在下月提前选举,由此开启的选战或许不会产生明确结果,还有可能威胁到国际纾困计划的实施.
希腊总理帕帕季莫斯在与总统会晤后向全国发表电视讲话,宣布将在5月6日举行议会选举.
"希腊正走在艰难的道路上,"他说,"我们的选择不仅将决定选举后成立什么样的政府,而且关乎希腊未来几十年的前途."
帕帕季莫斯表示,他的临时政府已经完成了自己的使命,帮助希腊获得国际援助并于上月完成了具有里程碑意义的债务重组工作.
"过去几个月的情况证明,在严重问题和巨大风险面前,我们能够团结一致共渡难关."他说.
此次选举将是2009年底债务危机爆发以来的首次.由于危机的拖累,希腊陷入二战以来最严重的经济衰退,推动失业率创纪录高位,亦动摇了欧元.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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