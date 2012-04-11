《中国报摘》--中国证券报4月12日

* 头版头条:

--Wind数据显示,截至周三(11日),除中国财政部下属金融国资外,283家央企上市公司中已公布年报的203家公司,2011年共实现营业收入9.07万亿元人民币,同比增长23.9%;实现归属于母公司股东的净利润4,068.79亿元,同比下降3.8%.

* 其他:

--业内人士透露,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠,具体优惠幅度要根据申请人个人资质、房源情况、贷款总额及借款年限等因素综合判断.

--消息人士透露,沪深交易所自9日起开展中小投资者首次公开发行(IPO)模拟询价活动.拟在上交所上市的翠微股份与拟在深交所上市的龙泉股份将先行试水.

--截至2011年底,共有24个省市设立了战略性新兴产业专项资金.为进一步扩大新兴产业创投计划实施规模,发改委新批复了41只创投基金设立方案,吸引社会资本逾70亿元.

--据券商投行部门人士介绍,在中小企业私募债条款设计上,目前管理层已经开始考虑进行较完善的风险补偿制度安排.包括设立偿债风险准备金并预先提取偿债基金、发行人自有资产抵押、推出转股条款、设置发债人财务指标约束、引入第三方担保、银行备用授信等.

--来自台湾的中国信托金融控股公司旗下子公司--中国信托商业银行上海分行开业,由此成为第七家在大陆设立分行的台资银行.

--数米基金网称,已获得基金销售业务资格批文.至此,已经有好买、诺亚、东方财富、众禄、同花顺、数米等多家机构获得了基金第三方销售牌照.

--浙报传媒(600633.SS)董秘李庆称,盛大集团不会参与公司的定向增发;另外,浙报传媒将与盛大组建合资公司,最先开始的项目是编剧基地,希望在年内实现.

--庞大集团(601258.SS)2011年实现净利润6.50亿元,同比下滑47.43%.公司表示,尽管当年营业收入、整体毛利率水平均同比增长,但是期间费用的增长,以及由于瑞典萨博汽车公司破产计提的4.17亿元坏账准备,导致其营业利润同比下滑.

--中国北车601299.SS2011年实现营业收入893.53亿元,同比增长38.91%;实现归属于母公司股东的净利润29.85亿元,同比增长55.16%;基本每股收益为0.36元.

--海南航空(600221.SS)称大股东承诺,将在未来3-5年内将旗下航空资源悉数纳入上市公司.海南航空作为集团航空资源整合平台的构架已逐渐明显.

--因筹划资产重组已停牌三个月的大唐电信(600198.SS)公布重组预案.拟以定向增发方式,收购联芯科技有限公司等多公司股权,并向控股股东电信科学技术研究院定向募集配套资金6.29亿元.

--据悉,中石油集团与委内瑞拉石油公司合资建设的广东惠来2,000万吨/年炼油项目,在获得发改委同意开展前期工作基础上,日前已在国务院层面获准通过.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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