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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 07:44 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月12日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
    4/16      深   宜通世纪   300310   不超过2,200        --           --       广发证券  4/19
    4/16      深   任 子 行   300311   不超过1,770        --           --       国信证券  4/19
    4/17      深   天山生物   300313         2,273        --           --       民生证券  4/20
    4/17      深   东江环保   002672   不超过2,500        --           --       中信证券  4/20
    4/18      沪   人 民 网     --     不超过6,910.57     --           --       中信证券  4/23
    4/18      沪   奥康国际     --     不超过8,100        --           --       国信证券  4/23
    4/18      深   龙泉股份   002671   不超过2,360        --           --      太平洋证券 4/23
    4/19      沪   翠微股份     --     不超过7,700        --           --       中信建投  4/24 
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日         
   --     深   奥马电器    002668          --           11.00        12.94     国信证券 
   --     深   康达新材    002669          --           12.00        21.43     光大证券   
   --     深   华声股份    002670          --            7.30        22.12     光大证券  
   --     沪   怡球资源      --            --           13.00        18.06     华泰联合  4/12

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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