〔美国企业〕雷曼兄弟拟向债权人偿付债务,第一期金额为225亿美元

路透4月11日电---美国雷曼兄弟LEM.MX将从下周开始向债权人支付225亿美元,比原先估计的第一期偿还金额要多.整个债权人偿还计划总规模为650亿美元.

雷曼在3月脱离破产保护.其在周三发表的声明中称,将从4月17日开始进行债务偿还.这一日期与上月宣布的初步偿还日程相吻合.该公司声明还称,考虑在9月30日前后进行第二次偿债支付.

雷曼上月宣布第一期偿还低限预估约为100亿美元,这次宣布的225亿要高出很多,让雷曼债权人感到欣慰.他们为了拿回自己的钱苦苦等待了三年半,等待雷曼走完冗长复杂的清算程序.该公司在2008年9月倒闭,并由此成为全球金融危机的导火索.

在首次偿债中,雷曼母公司的债权人将得到约102亿美元.预计这些债权人最终可收回约21%的投资.

衍生品债权人最终可收回投资的28%左右,在第一期偿还中可获得69亿美元左右.

原先债权人的求偿金额超过3,000亿美元,而雷曼的偿还计划估计只能返还650亿美元.不过,这一预估能否实现,也要看雷曼能否顺利将其房地产等资产出售和货币化,而这或将受到市场变化的影响.

关于公司是否会调整偿还金额预估,雷曼发言人拒绝对此置评.(完)