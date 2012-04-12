〔欧洲金融〕欧央行执委亚斯穆森称爱尔兰银行业实现自我维持还需努力

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透都柏林4月11日电---欧洲央行执委亚斯穆森周三表示,爱尔兰银行业者资本状况比2008年房地产泡沫破裂之后要好,但要实现自我维持还需努力.
"爱尔兰银行业者资本状况良好,"亚斯穆森对爱尔兰国家广播电台RTE表示.
"但尽管已经取得了一些进步,但要使银行业可靠、稳定和自我维持,还要继续付出努力."
爱尔兰在房地产泡沫破灭后向银行业注入约640亿欧元(840亿美元),并相信其最新资本重组计划会改善本国银行业危机.
爱尔兰三家最大的银行--Bank of Ireland(BKIR.I)、 Allied Irish Banks(ALBK.I)(AIB)以及Irish Life and PermanentIPM.I均同意到2013年把资产负债表削减700亿欧元(921.4亿美元),以降低对欧洲央行紧急融资的依赖.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
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