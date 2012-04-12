〔中国金融〕多地重启首套房贷利率8.5折,或促刚需购房者加速入市--报载

标题新闻：截至2月14日当周美国货币市场基金资产增加4.312亿美元，至2.645万亿美元-iMoneyNet
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路透北京4月12日电---中国证券报周四报导称,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠.此举或推动刚需购房者加速入市.
报导表示,具体优惠幅度要根据申请人个人资质、房源情况、贷款总额及借款年限等因素综合判断.
"首套房贷利率优惠'重现江湖'将大大降低刚需购房者购房成本."报导称.
北京中原市场研究部总监张大伟表示,多个因素给予首次置业刚需人群入市动力,楼市成交量有望继续提升,但目前市场对价格敏感度依然比较高,而且限购政策以及对二套以上房贷政策依然严格执行,所以市场上出现"量价齐升"的可能性不大.
报导称,从北京、上海、广州部分新盘售楼处和房地产中介了解,目前无论中资银行还是外资银行,首套房贷利率都出现一定松动,普遍可以申请到9折优惠,部分资质极优申请人有望拿到8.5折优惠.
但北京、南昌等地的多家中小银行分支机构给出的首套房贷利率仍需在基准利率的基础上上浮5%至30%.
多位银行业内人士表示,此前监管部门并未明令禁止个人首套房贷的利率优惠,只是各商业银行出于对房地产宏观调控政策、贷款成本和风险控制等因素考虑,一度取消利率优惠,目前相关部门表态支持首套置业等刚性购房需求,商业银行给予首套房贷利率一定优惠也属合理.
而除贷款利率局部放松外,早在3月初,中国四大国有商业银行出面表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.[ID:nSB1423498]
中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.[ID:nSB1472420](完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
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波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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