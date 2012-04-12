《中国报摘》--其他报纸重要消息4月12日(I)

**上海证券报**
--中国宁波港(601018.SS)拟发行10亿元人民币三年期固息公司债,公司大股东宁波港集团提供担保.
--全国房地产投资基金联盟日前举行的一次行业闭门研讨会上消息,今明两年房地产信托将面临一个前所未有的兑付高峰,其中2012年将要支付本息2,500亿元人民币.而房地产市场销售量低迷情况未有明显改善,通过销售回款方式偿付投资人本息的常规兑付方案困难加大.
--受证券市场成交量萎缩影响,券商一季度业绩有所下滑.广发证券(000776.SZ)一季度实现净利润6.5亿元,同比减少2.13%;长江证券(000783.SZ)当期实现净利润1.79亿元,同比减少46.24%;宏源证券000562.SZ一季度实现净利润2.76亿元,同比减少18.44%.
**人民日报**
--国税总局相关负责人称,现金发放差旅餐补、补充医疗保险应缴个税,因公实际发生的交通费等不计个人收入.
--国务院国资委副主任邵宁称,推动具备条件的国有大型企业实现整体上市,不具备整体上市条件的国有大型企业加快股权多元化改革.
--河北大学会计发展研究中心主任赵立三称,收益宽幅现象导致社会资本脱实向虚,如不加以抑制,必然会对中国经济运行带来不利影响.只有控制收益宽幅现象,抑制资产价格泡沫,鼓励实体经济发展,才能实现经济发展稳中求进.
--中南财经政法大学教授周晖称,中国要着力加强宏观审慎金融监管,完善监管工具和宏观审慎指标体系,加强金融体系压力测试,合理协调货币政策目标与监管目标.
--今年一季度天津港完成货物吞吐量1.087亿吨,集装箱吞吐量277.5万标准箱,分别同比增长5.5%和5.1%.
--受全球船舶市场持续低迷影响,全球最大的中小船舶制造业基地--浙江台州的造船业遭遇"寒冬",目前台州约有80%的船舶制造企业处于停产、半停产状态.
**第一财经日报**
--从日前召开的股东大会上获悉,截至2011年末,中国银联资产规模达到138亿元,营业收入约60亿元,净利润突破10亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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