《中国重要政经日程》--4月12日

=============================今日重要政经日程==========================

4/12(四)

--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.

--第六届中欧校友私募论坛在上海举行,至14日.

--第五届中国CFO年会暨2011中国CFO年度人物颁奖典礼在广州举行,至12日.

=============================近日重要政经日程==========================

4/13(五)

--中国2012年一季度国民经济运行情况新闻发布会.

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

--"中国政策论坛--探路温州金融改革"在浙江温州举办.

4/18(三)

--中国国际经济交流中心举行第34期"经济每月谈",本期主题为"一季度经济形势分析".

4/19(四)

--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.

--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.

4/21(六)

--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日

--"2012年中国绿公司年会"暨2012中国绿公司百强发布典礼于2012年4月21日-23日在武汉举行.

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

4/26(四)

--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.

--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.

5/17(四)

--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

5/18(五)

*--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

5/19(六)

--第八届金圆桌奖评选在北京举行.

5/23(三)

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

*--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)