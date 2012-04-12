〔法国财政〕财长警告不要推迟2016年实现预算平衡的政府目标

路透巴黎4月11日电---法国财长周三表示,缩减到2016年平衡法国预算的计划,有可能招致市场报复.在总统选举临近之举,此番言论直指反对党社会党的经济计划.

法国总统萨科奇领导的保守党政府公布了未来数年支出预估,确认其力争在2013年将公共赤字与国内生产总值(GDP)比例降至欧盟规定的3%上限,并到2016年达到预算平衡.今年公共赤字与GDP之比估计在4.4%.

萨科奇的竞争对手--法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)也表示,要争取实现预算平衡,但要到2017年,而且要以经济成长带来减赤空间为前提.民调显示,奥朗德可能在5月6日大选中以10个百分点胜出.

法国自1974年以来就未曾实现预算平衡.

财长巴胡安指出,西班牙放宽2012年赤字目标,正面临市场压力.

"如果我们偏离2016年的目标情况会如何?至少可以说,这将对法国实行减赤目标能力的看法造成严峻的风险,"他对议会财政委员会表示.

现任政府的目标符合萨科奇为争取连任所设定的目标.

政府确认其预计今明两年经济增长率分别为0.7%和1.75%,之后直到2016年年增速均在2%.

政府还计划到2012年底使公共债务相当于GDP的比例维持在89.0%,到2016年降至83.2%,略低于萨科奇之前的承诺.

"要恢复增长,就必须要重振信心,而要重振信心,就必须坚持承诺,"预算部长Valerie Pecresse表示.

"偏离计划,推迟恢复预算平衡的时间,首先会使降低法国承诺的可信度,但最重要的是会传递出可导致严重后果的负面信号,损及我们的努力."(完)