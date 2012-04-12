〔美国金融〕PIMCO投资长葛罗斯3月削减美债及相关证券比重至32%

路透4月11日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯3月大幅削减美国公债及其他美债相关证券的持仓,并降低运用杠杆.

PIMCO周三在公司网站上表示,截至3月31日,葛罗斯管理的2,520亿美元体总回报基金(Total Return Fund)(PTTRX.O)对美国公债及相关证券的配比降至32%,2月底时为37%.

亦值得注意的是,截至3月底,体总回报基金大幅削减货币市场和净约当现金(cash equivalents)的曝险部位至负23%,2月底时为负31%.

Morningstar的固定收益研究部主管Eric Jacobson称,所谓的约当现金和货币市场证券在投资组合中的比重为负,代表使用衍生品.Jacobson已研究PIMCO逾10年.

衍生品长期以来是PIMCO体总回报基金之交易策略的主要组成部分,为该基金带来了一些回报.

3月该基金对抵押支持证券(MBS)的配比继续超过50%,同时大幅下调约当现金及货币市场证券的配比.

该基金1月对约当现金及货币市场证券的配比为负35%,目前为负23%.(完)