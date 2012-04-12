叙利亚政府承诺遵守停火协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月11日电（记者 Mariam Karouny/Douglas Hamilton）---叙利亚承诺周四开始遵守联合国支持的停火协议，但是政府军在最后期限到来前数小时仍在对反对派聚集地区进行猛烈攻击。

叙利亚国家电视台周三援引该国国防部消息人士的话称，周四清晨军方将停止行动，但将对武装集团的“攻击”予以反击。

该报导没有提到从城镇撤军，根据安南提出的和平计划，叙利亚政府军本应从周二开始从城镇撤军。反对派称，政府广播遵守停火协议承诺的同时，更多坦克正开进一个大城市。

联合国和阿盟联合特使安南的发言人Ahmad Fawzi称，叙利亚政府已向安南承诺，将在最后期限前停火。但他同时强调，军队应该撤退。

Fawzi引述叙利亚外交部写给安南的一封信称，叙利亚政府已经承诺“2012年4月12日早上6点（0300 GMT）起停止叙利亚国土上的所有军事斗争，不过保留对武装恐怖组织对平民、政府军以及公共和私人财产发动攻击进行相应反击的权力”。

俄罗斯强调，反对派也必须遵守停火协议。

缺乏统一领导的反对派表示，如果政府军撤退并遵守停火协议，他们也将停火。

“国防部的声明绕开了安南的和平计划。安南的和平计划说得很清楚，他（阿萨德）应该撤走坦克，结束暴力活动。明天之前我们不会采取行动，等待进展，”叙利亚自由军发言人Qassem Saad al-Deen对路透称。（完）