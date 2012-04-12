更正:〔全球金市〕金价追随欧元升势小升,因西班牙债务重组忧虑缓解

(更正:第一段"希腊债务重组"有误,改正为"西班牙债务重组")

路透新加坡4月12日电---金价周四小升,追随欧元小涨之势,因在一位欧洲央行(ECB)官员发出该央行准备干预债市的暗示后,对西班牙债务重组的忧虑有所缓解.

0000GMT,现货金XAU=小涨0.1%至每盎司1,659.49美元,持于20日移动均线切入位1,655.58美元上方.

美国期金GCcv1几无变动,报1,660.80美元.

欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理[ID:nSB1482380].这番言论令西班牙债务疑虑有所缓解.

但对于欧元区二线国家的担忧犹存.意大利周三标售短期公债显示,一年期借款成本自去年11月以来首次上升.今日稍晚意大利还将标售三年期债券.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦周三表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当,此谈话为必要时进一步采取行动敞开大门. [ID:nST0510857]

美国公债价格周三回落,回吐前一日的多数涨幅,对欧洲陷入财政困境国家的担忧减弱以及财政部的新债供应令市场承压. [US/NCN]

金属咨询机构黄金矿业服务公司(GFMS)董事长周三表示,随着主要国家宽松货币政策开始正常化,若明年金价升破每盎司2,000美元创纪录高位,可能意味着长达十多年的黄金牛市达到顶峰.

2012年一季度中国乘用车销量出现了罕见的同比回落.不过月度销量明显回暖,全年完成正增长应无悬念.[ID:nSB1482024]

--编译 兰秀娟/李爽;审校 徐文焰/郑茵

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