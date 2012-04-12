《热点透视》欧洲不顾一切实施撙节举措,严重威胁欧元区经济成长

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 李爽

路透伦敦4月11日电---金融市场本周似乎突然认识到,欧元区危机远没有结束.这或许是件好事.改革欧洲病态的经济需要数年的时间,而且改革过程会时有波折.西班牙和意大利政府公债市场再现紧张情绪,而且法国债市也出现程度较轻的紧绷氛围,这有助于提醒人们,负债沉重的政府每天都必须奋力争取信任.

对危机不会很快结束的认识,最好有助于终结对席卷欧元区的撙节举措"永远不够"的看法,即削减支出程度永远不够,加税力度永远不够.在德国和欧洲央行的支持下,当崇尚撙节占据主流时,为摆脱危机推行的双重举措,即一方面严格财政纪律,一方面实施深度改革,恐不会成功.

欧元区政府正忙于顺从他们对投资者需求的理解,他们相信,市场在向他们传递明显的信号.政界人士也受到欧盟执委会坚持减赤目标的束缚,后者认为无论经济预期发生什么样的变化,必须实现既定的减赤目标.

所以,西班牙决心到2013年尽力使预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%.即便大家都知道这一目标不会达到--而更重要的是,不应该达到这一目标.同样,意大利在18个月内推出四项撙节计划,可以在未来四年减赤逾2,300亿欧元,但其中三分之二将通过加税实现,而加税比结构性削减支出更不利经济成长.

通过改革消除供应面阻碍经济成长的绊脚石,这在意大利、西班牙和法国都是必不可少的举措.但在需求方面,粗暴无差别的减赤将吞噬这些国家的潜在产出.若欧元区唯一的经济政策就是削减医保支出、解雇老师、遏制公共投资和压抑实质薪资,同时对眼前一切事物征税,而且只是因为这是满足欧盟目标的最佳途径,那么欧元区经济不会成长.(完)