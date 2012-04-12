〔科技产业〕微软与摩托罗拉移动专利纠纷,美国法院做出有利微软裁定

路透西雅图4月11日电---微软(Microsoft)(MSFT.O)周三公布,西雅图法院裁定该公司在一个专利权纠纷中胜诉,从而有效阻止手机公司摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)立即获得德国禁制令,该禁令恐让微软停止在德国销售其Xbox游戏机及其他软件产品.

在一家德国法院预定4月17日作出裁决前,微软上周宣布计划将欧洲分销中心从德国迁往荷兰,担忧该法院可能支持摩托罗拉,并依据微软产品侵犯摩托罗拉的一项视频技术专利的理由,裁定不许微软产品在德国销售的禁令.

微软称,美国西雅图地方法院的一名法官授予微软一道初步禁令和暂时性限制令来抗衡摩托罗拉在德国采取的行动.

这意味着摩托罗拉将无法在4月17日法院审理后让禁止微软产品在德国销售的禁令获得执行,若获得授权,也必须等待这一问题得到解决才能采取此类行动.

"摩托罗拉承诺按照公平合理的条件,向微软和其他公司提供其专利,"微软副总法律顾问David Howard在电子邮件声明中称."今天的裁决意味着摩托罗拉不能阻止微软销售其产品,直到该法院就摩托罗拉是否已兑现其承诺作出裁决为止."

微软将必须向美国西雅图法院缴纳数百万美元的保证金.裁决报告全文将于周四公布.(完)