《热点透视》希腊债务重组给银行业留下资本空洞,补救创想呼之欲出

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 郑茵

路透伦敦4月11日电---希腊银行业头顶上,仍然高悬着一把达摩克利斯之剑.希腊政府及其欧元区救助者将透露,该国银行业需要多少资本来应付近期希腊主权债务减值的影响,估计该数字已经上升到500亿欧元.4月10日希腊银行股指数.FTATBNK跳涨21%,表明投资者冀望通过金融工程搞一点创新,或可让最终的代价降低一些.

到目前为止,希腊四大银行--希腊国民银行(National Bank of Greece)(NBGr.AT), Alpha(ACBr.AT), Eurobank EFGEFGr.AT和Piraeus(BOPr.AT)--不得不认定自己手里320亿欧元希腊债券将面临75%的扣减.但价值真正化为乌有的只有53.5%的债券,其余部分将会以旧券置换成希腊上次纾困所发行的30年期新券.

据两位了解协商内情的人士透露,目前有一种想法是,希腊银行业有可能避免另外这22%的损失.根据现有的纾困安排,一支希腊金融稳定基金可用于向无法从民间筹资的银行直接提供资金,使之完成资本重组.但近来有人认为,可以用这支基金为新发行债券提供保本担保.这样做可以把债券减值的损失降低到54%,让最终的资本空洞缩小约70亿欧元.

不过,因此而大喜过望或许就过头了.如果援助希腊的三巨头--国际货币基金组织(IMF),欧盟执委会(EC)和欧洲央行(ECB)--把这看作是对希腊银行投资者的补贴,它们仍可能否决这一计划.而且虽然500亿欧元的资金缺口并非全部来自四大银行(其中很大一部分来自境况艰难的Agricultural Bank),但最终的资本空洞可能仍然是这些银行区区33亿欧元总市值的许多倍.

不过,凭借资本方面的小花样,或使个别银行借助外部支持以维持独立的能力得到很大改观.那些可以从民间募集资金填补至少10%资本空洞的银行,在本次纾困中可以通过无投票权的股份来完成资本重组;做不到的银行就只能提供普通股权来融资,其股权势必被大大稀释.因此这把悬在头上的达摩克利斯之剑如果掉下来,不同银行股东的命运也大不相同,有的可能只是皮肉受伤,有的却要身首异处.(完)