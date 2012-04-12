《热点透视》人类平均寿命高于预估,恐为各国政府带来沉重财政负担

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann; 编译 洪曦

路透纽约4月11日电---国际货币基金会(IMF)已经发出警告,称低估人类平均寿命存在风险.统计学家和经济学家们可能低估了人类寿命不断拉长的效应.如果这些学者作出的预估仍和过去几十年一样低估三年,IMF推算养老金和医疗保健成本可能要比之前预计的高出50%.几乎可以肯定的是,退休年龄将需要作出调整.

人口学家一直认定平均寿命增长的情况将会放缓,但这并未发生.1977年,有精算师预计,到2011年时英国国民平均寿命将在71岁,该国政府以此作为参考.实际上,目前英国国民平均寿命已经提升到了79岁.过去几十年来,发达国家统计学者的估算的平均寿命通常较实际寿命低三年左右.然而仍有不少人继续预期寿命增长的现象将会降速.

这恐怕会成为代价高昂的错误.根据IMF的计算,即使以当前审慎的寿命假设来看,未来40年在全球各地要提供所得替代率达60%的合理退休金,成本也要增长一倍.IMF认为,发达国家若要支持该国众多退休公民,到2050年时将要花费国内生产总值(GDP)的11%,高于当前的5%.多数国家对此几乎毫无准备.假设目前的寿命预期仍(比实际寿命)低三年,到本世纪中期,累积财政负担将会再上涨五成.

直面问题恐怕不是件乐事.荷兰在2010年虽仅适度修正平均寿命的预期增幅,但退休金给付义务就跳增了500亿欧元,或相当于国内生产总值(GDP)的7%.类似举措需要向民间和公共部门大量注资,而在具有生产力世代需要支应年老世代退休金注资的情形下,他们在教育及基础建设投资方面的迫切需求将遭到剥夺.

除非有更为永久性的解决方案,否则未来更会雪上加霜.最简单的办法是将退休年龄--以及福利--与延长的平均寿命联系在一起.像丹麦和瑞典等走在前列的国家,已经向这一方向迈进.其他国家应很快效仿才是明智之举.久拖不决只会让最后的苦果更难以承受.(完)