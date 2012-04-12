《全球主要央行动态》--4月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月5日-4月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布褐皮书指出,美国经济活动在冬季最后几个月继续温和成长,但能源价格持续上涨,开始令全国各地制造商及零售商感到担忧.褐皮书形容美国以"温和至适度脚步"成长,与前次2月底报告的措词相同.FED决策官员在4月23-24日利率会议上,将以褐皮书资料评估美国经济.[ID:nST0510703]

美联储副主席叶伦表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当,此谈话为必要时进一步采取行动敞开大门.叶伦表示,联储政策指引会根据经济的表现做相应调整;她为美联储至少2014年底前维持近零利率的预期提出辩护.叶伦并称,尽管就业市场已经显露改善迹象,但经济依然远未达到充分就业的水平,而且经济增长速度或许只能令失业率逐步降低.[ID:nST0510857]

她还表示,如果联储的"卖短买长"(扭转操作)一如预定在6月结束,她不会将此视为收紧货币政策.[ID:nST0510969]

美联储主席贝南克表示,美国经济尚未从金融危机的影响完全复元,监管机构必须继续找出新的途径加强金融体系.贝南克表示,以往在央行的优先考量清单上,金融稳定性的地位往往不及货币政策议题,但这场危机改变了这个现象."金融稳定政策已经取得更重要的地位,现在被普遍认为与货币政策地位相等,都是央行的重要职责,"他称.[ID:nST0450662]

美联储两名高层官员公开表达忧心联储的超宽松政策,持续向其他联储官员施压避免推出另一轮货币宽松.明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔指出,美联储应该在未来六到九个月开始撤出超宽松政策.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔亦呼应柯薛拉柯塔的看法.费希尔称,企业领袖纷纷向他表达担心美联储的强力货币刺激措施,认为会为通货膨胀埋下隐忧.柯薛拉柯塔和费希尔是美联储最关注通胀的两大强硬派,两人今年均非联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.[ID:nST0510109]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特指出,美国经济依然脆弱,但得见情况大幅恶化,美联储才需推另一轮货币刺激政策.洛克哈特指出,就业报告显示美国3月新增12万个岗位颇令人失望,但不足以显示经济复苏脱离轨道.他仍预计美国今年国内生产总值(GDP)增长率可望为2.5%-3%.他表示,"问题在于,开始收紧政策的时间是不是到了.我怀疑会不会是6月."美联储为维持长期利率于低档的卖短买长操作预定6月到期.洛克哈特今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权.[ID:nST0510737]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,美联储预计要到2014年底才有可能首次升息,这其中所传递的信息过于悲观,因经济复苏有所增强.他表示,卖短买长计划于6月结束后若没有推出新的计划,也不应被解读为实际上的货币政策收紧.布拉德今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.[ID:nSB1474288]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委科尔表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.市场正在密切关注西班牙公债收益率(殖利率)重回6%上方,可能促使欧洲央行措辞出现变化的任何迹象.ECB主管市场操作的执委科尔表示,若有需要,该央行仍会选择证券市场计划(SMP),以便购买欧元区成员国的债务.他的评论似乎为欧洲央行重启购债计划敞开大门.购债这个选项会遭到德国央行,及其他欧元区核心经济体的欧洲央行决策者强烈抵制.[ID:nSB1482380]

ECB管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙正采取必要的举措来修复其财政,并称尽管目前无需再挹注三年期资金,但未来不排除这样的可能性.[ID:nST0510181]

ECB决定授权欧元区各国央行,禁止银行使用某些抵押品获得贷款.该决定引发市场担忧认为欧元区统一的货币政策将分裂成为一个两级系统.尽管ECB下面的各国央行一直都有部分自行裁量权,决定国内商业银行可以使用何种资产作为抵押,但ECB过去两个月新授予的权力则允许他们精挑细选接受或拒绝何种抵押品.同时ECB也告诉各国央行,政策变化引起的损失将由他们自行解决,而不由以往欧元区的损失分担计划提供保险.[ID:nSB1481226]

**英国**

英国央行没有为国内脆弱的经济复苏再提供新的刺激,因经济似乎已经勉强逃脱了再陷衰退的命运,尽管今年前几个月制造业产出呈现令人震惊的下滑.货币政策委员会(MPC)在月度会议上维持3,250亿英镑的资产购买目标不变,并继续将利率维持在纪录低点0.5%,这一如路透调查中分析师一致预期的结果.[ID:nSB1474310]

**日本**

日本央行4月10日政策会议维持货币政策不变,在下次4月27日政策会议进一步深度评估经济之前,暂时按兵不动;4月27日会议检视结果,可能会显示央行需要进一步采取行动,以推升通货膨胀向1%目标靠拢.[ID:nST0451088]

日本央行总裁白川方明警告称,全球经济增长仍面临一些重大风险,尽管他仍认为日本经济有望温和复苏.这实则暗示日本央行有意维持超宽松政策立场.白川方明称日本经济显示一些回升迹象,受去年震灾后重建支出推动,公共工程支出增加且资本支出也处于温和升势.但他也表示,全球经济的不确定性依然偏高,因欧洲主权债问题未得到解决,大宗商品成本升高,且新兴经济体难以在遏制通胀与保持经济增长上求取平衡.[ID:nSB1483964]

白川方明表示,对下次利率会议政策行动没有预设想法,不应根据短期市场走势指导政策,且央行以1%为通胀目标的立场没有变化.[ID:nSB1479414]

了解日本央行想法的消息人士称,该央行将考虑在4月27日会议上放宽货币政策,最可能的方式是扩大资产购买规模.[ID:nST0510581]朝日新闻报导,日本央行将考虑在4月27日的政策会议上采取额外货币宽松举措,因其对未来两年的消费者物价成长预期可能低于1%的通胀目标.[ID:nST0510187]

**中国**

为推进人民币国际化,提高人民币跨境支付结算效率,中国人民银行称,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),预计1-2年时间建成.新闻稿称,该系统将连接境内外直接参与者,处理人民币贸易类、投资类等跨境支付业务;且能覆盖主要时区(亚、非、欧、美)人民币结算需求,业务处理时间将由过去8小时提升至17小时.[ID:nSB1481602]

**其他**

越南央行宣布分别调降再融资利率和贴现率1个百分点,自4月11日起生效.[ID:nSB1479960]

俄罗斯央行4月9日维持利率不变,符合预期.该央行并称,7月将实施的上调公共关税计划提升了中期通胀风险.[ID:nSB1477042] (完)