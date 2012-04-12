〔中国新债〕北京城乡建设集团下周四将发2.5亿元短融,期限一年

标题新闻：截至2月14日当周美国货币市场基金资产增加4.312亿美元，至2.645万亿美元-iMoneyNet
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路透上海4月12日电---中国北京城乡建设集团有限责任公司周四公告称,将于下周四(19日) 簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 =========================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 乔艳红
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波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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