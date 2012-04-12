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债券 | 2012年 4月 12日 星期四 10:07 BJT

〔中国新债〕北京城乡建设集团下周四将发2.5亿元短融,期限一年

路透上海4月12日电---中国北京城乡建设集团有限责任公司周四公告称,将于下周四(19日)
簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  北京城乡     2.5      2.5      12   4/19簿记建档  北京银行     A+       4/20      4/23  
  建设集团                                          国开行  
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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