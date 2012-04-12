《中国公开市场分析》资金面偏紧央行适时投放解渴,仍谨慎对待央票重启

* 本周公开市场净投放1,120亿元

* 近期资金面偏紧,央行适时投放解渴

* 未来到期量渐少,二季度仍有望下调存准率

* 央票回笼资金功能弱化,短期内或继续停发

路透上海4月12日电---中国央行公开市场本周净投放增至1,120亿元人民币.本月逐渐进入财政存款上缴高峰,市场资金面偏紧,但4月公开市场到期量较大,央行遂灵活在公开市场操作加力,既避免流动性泛滥,又适时投放相当规模资金解渴.

业内人士并表示,由于央票存量有限,随着未来到期量的逐渐减少,资金面可能并不乐观,央行仍有可能在二季度下调存款准备金率,确保资金面维持相对宽松的态势.

"最近七天回购CN7DRP=CFXS维持在3.5%以上,按往年平均水平看,这个资金价格还是比较高的,"华东一银行交易员称."现在经济情况也不是很好,需要央行在流动性上提供一定的支持."

央行周四公告显示,公开市场今日进行的270亿元91天期正回购,中标利率持平于3.14%.

上述交易员并表示,4、5月份是传统的财政存款上缴高峰,资金面有所收紧,央行适时增加资金投放规模也是情理之中,但考虑到目前通胀压力仍未完全缓解,央行仍有必要维持适度规模的正回购操作,避免流动性过剩.

对搁置数月的央票发行,上海一银行交易员则指出,"4月份,央票恢复发行的可能性不大...而且现在央票的功能有所弱化."

据路透统计显示,央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量;其中央票到期量1,830亿元,目前为止是年内到期量最大的月份.[ID:nSB1464236]

**央票或继续停发**

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

上述上海的银行交易员并认为,由于公开市场到期量有限,央行通过正回购基本可以有效控制资金情况,央票对资金回笼的功能减弱,短期内并无恢复发行的必要;并且鉴于央票停发时日已久,其恢复发行面临收益率的重新定位,其中(一年期)下行的概率较高,这将引发新一轮的货币政策放松预期,并不利于目前通胀压力的控制,因此央行将谨慎对待央票恢复发行.

而银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3202%和3.2571%.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

央行公开市场此前已经连续两周净投放,其中上周恰逢清明假期(4/2-4/4),市场流动性略微偏紧,央行当周正回购操作减力,仅进行了50亿元91天期品种,单周净投放250亿元人民币,正回购中标利率继续持平于3.14%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 520

(周四) 270

央票到期 1,250

正回购到期 660

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净投放 1,120 (完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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