《Campbell专栏》汽油价格虽被炒高,但柴油库存才是真的趋紧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 艾茂林/杜明霞

路透纽约4月11日电---今年以来,投机客成功推高了汽油价格,无视疲弱的基本面;而柴油等馏分油市场却因裂解价差下滑而趋紧.

对冲基金大举涌入RBOB汽油期货,因炼厂关闭料减少市场供应,与此同时经济增长改善的迹象看来会提振需求.

目前来看这种设想尚未成真.美国汽油库存仍然远高于去年水平,未受炼厂关闭及上周汽油库存大降的影响.

交易商已经在谈论欧洲进入纽约港市场的套利船货流入增加,因手中持有库存的人士尝试脱手,以图从RBOB期货的大幅逆价差中获利.

交易商所料想的需求增长也未成为现实.虽说美国国内汽油增长的萎缩步伐或许比去年要慢,却依然是在萎缩.出口市场还在,但由于美国汽油市场十分单薄,意味着就算是一个百分点的降幅都会给市场带来巨大冲击.

随着美国墨西哥湾地区炼厂重新开工,恢复以往的高产能利用率,汽油市场当会承压,特别是如果一些预计会关闭的东海岸炼厂继续运转的话.

与此同时,超低硫柴油库存逐渐趋紧,美国东海岸(PADD 1)和墨西哥湾地区(PADD 3)都是如此.

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**柴油仍是关键**

鉴于近几年是柴油需求增长在推动油价变动中扮演了更为重要的角色,市场最近对汽油的关注颇堪玩味.

柴油需求增长速度一直以来比整体油品要快,因很多发展中国家严重依赖柴油来克服运输和发电瓶颈,以免经济活动受到阻碍.

与此同时,美国俨然成为馏分油的主要出口国,特别是向巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚和墨西哥等拉美国家出口.这些国家炼厂产能投资不足,导致国内柴油产出日益短缺.

即便这些经济体放缓而且不再需要更多美国柴油,但要求美国出口柴油的呼声可能升高,因加勒比海地区约每日60万桶的精炼产能关闭.

Aruba和Hovensa的精炼厂是加勒比海市场乃至中美地区重要的柴油供应来源.这些炼厂的关闭将迫使上述地区的国家转而到墨西哥湾沿岸的炼厂寻找能源.

美国PADD 3低硫柴油库存在下滑,且上周降至2009年5月以来最低水准.

墨西哥湾沿岸地区的柴油出口自那以来大幅增加.2009年时月度出口为平均每日458,000桶,去年则达到631,000桶.

今年美国国内柴油需求也料将较2009年激增,当时美国经济还因雷曼兄弟破产和房地产泡沫破裂而步履蹒跚.

因此以供应天数来考虑的话,美国墨西哥湾沿岸的柴油库存相当紧绷.

东岸的低硫柴油库存情况较好,但也从今年稍早的峰值大幅下降.由于计划关闭的三家炼厂前景仍不明朗,因此若这些炼厂按计划关闭,那么该地区供应情况无疑将收紧很多.

有趣的是,尽管基本面因素收紧,但柴油裂解价差未能跟上布兰特原油期货价格近期的升速.该裂解价差约为每桶10美元,处在近20个月最低水准附近.

但这种现象并非美国独有.亚洲柴油裂解价差GOSGCKMc1近几周也仍维持在每桶16美元下方,因欧洲需求疲弱令套利机会处于最低值.

问题是这是涨势前出现的暂停,还是需求疲弱的迹象.

有一件事情是明确的:即便美国炼厂的柴油产量高于去年同期,但该国柴油库存却在下滑.

这意味着需求强劲,或许比市场观察家预期的更加强劲.若果真如此,柴油裂解价差很可能将上升.(完)