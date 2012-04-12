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财经报道 | 2012年 4月 12日 星期四 10:32 BJT

两名中国留学生在洛杉矶被枪杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶4月11日电---洛杉矶警方称，两名中国留学生周三在南加州大学附近的“帮派活动猖獗”地区被枪杀。

警方称，受害者为一男一女，皆为南加州大学学生，20几岁。女生死于路边的宝马车内，男生在车外被找到。

“男生显然试图下车，”警方发言人Richard French说道。他表示该地区“帮派活动猖獗”。

《洛杉矶时报》报导称，这可能是一起劫车事件，但警方称犯罪动机还在调查中。

南加州大学向学生发布的消息称，受害者是留学生。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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