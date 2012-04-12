两名中国留学生在洛杉矶被枪杀

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶4月11日电---洛杉矶警方称，两名中国留学生周三在南加州大学附近的“帮派活动猖獗”地区被枪杀。
警方称，受害者为一男一女，皆为南加州大学学生，20几岁。女生死于路边的宝马车内，男生在车外被找到。
“男生显然试图下车，”警方发言人Richard French说道。他表示该地区“帮派活动猖獗”。
《洛杉矶时报》报导称，这可能是一起劫车事件，但警方称犯罪动机还在调查中。
南加州大学向学生发布的消息称，受害者是留学生。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。