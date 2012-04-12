叙反对派敦促联合国制裁 结束暴力

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路透日内瓦4月11日电（记者 Stephanie Nebehay）---叙利亚主要反对派周三在距离停火期限几小时前称，如果叙利亚政府不能履行停火承诺，全世界应该联合起来，通过武器禁运和其他制裁措施，迫使叙利亚总统阿萨德结束暴力。

叙利亚全国委员会称，怀疑阿萨德是否会遵从周四0300 GMT开始的停火期限，并呼吁联合国采取新的措施孤立阿萨德，此举需要得到俄罗斯和中国支持。

“我们都清楚，阿萨德政府明天执行或遵守停火协议的机会渺茫。目前还没有停火的迹象。”叙利亚全国委员会发言人Basma Kodmani对路透表示。

Kodmani指出，距离停火协议生效只剩不到24小时，叙利亚军队、坦克和米格-23战斗机仍在对平民发动进攻。“叙利亚政府极力打击叙利亚民众。”

安南周三在伊朗表示，叙利亚政府已向其承诺将遵守停火协议。

尽管承诺周二从城市撤军，叙利亚军队周三仍动用重型迫击炮对霍姆斯市进行轰炸。

“阿萨德不是在拖延时间，只是让自己在国际社会面前变得越发丑恶。”Kodmani表示。（完）