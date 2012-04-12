〔中国票据市场〕转贴利率稳中略降,后续下跌空间料视资金情况而定

路透上海4月12日电---中国票据市场转贴利率周四稳中略降.季度初期,宽松的信贷规模,助涨收票热情,报价持续处于下行通道中.分析人士普遍预计,排除月末存贷比考核的时点性冲击,利率整体跌势不改,不过下跌空间则需关注资金情况.

受4月财政存款缴存等因素影响,投资者对未来资金预期偏谨慎.华北一银行交易员亦指出,资金价格是牵制报价大幅下跌重要因素.当前的资金并不算非常宽松,投资者对未来调降存款准备金率仍存较强预期.一旦政策兑现,资金利率将应声下落,并打开票据报价的下跌空间.

"受shibor(制约),不可能说(报价)跌得很明显很厉害.当然,一旦降准,利率可能应声下跌."他表示.

今日六个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHICNY6MD=为5.0725%.

央行公开市场本周净投放增至1,120亿元人民币.本月逐渐进入财政存款上缴高峰,市场资金面偏紧,但4月公开市场到期量较大,央行遂灵活在公开市场操作加力.[CN/MMTCN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.8488/5.4902 6.0738/5.7550 7.0512/6.5922

上日 5.8673/5.5142 6.1154/5.8050 7.0752/6.6162

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变动 -1.85bp/-2.40bp -4.16bp/-5.00bp -2.40bp/-2.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1256%,较上一个交易日的5.1386%略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0829/3.0269 3.2668/3.2088

上日 3.0871/3.0301 3.2673/3.2093

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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