《热点透视》股东不满管理层奖金方案,巴克莱面临尴尬难题

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 李春喜

路透伦敦4月11日电---巴克莱目前面临的问题只能责怪自己.这家英国银行2011年的奖金计划料将在本月稍晚的股东大会上面临股东抗议,从而使其尴尬万分.尽管巴克莱在面对这类问题时一向有死扛硬挺的传统,但股东心存不满,无视他们的意见是不明智的做法.

事情的来龙去脉大致如此.巴克莱去年的利润下滑而且股本回报率(ROE)也未见改善,但执行长Bob Diamond仍然将获得340万英镑奖金计划中的80%.而且他移居英国时,巴克莱也为他支付了570万英镑的的税单.此外,财务长Chris Lucas也将获得丰厚的奖金.该公司的奖金计划激怒了英国股东团体,其中包括影响力很大的英国保险协会(ABI).ABI已经对巴克莱发出了仅次于最高级别的警告.

巴克莱当然希望能够平息这场纷争.该公司的大股东为卡塔尔和阿布扎比的主权财富基金,这两家基金共同持有13%的股份.不过他们对管理层奖金并不太在意.另外一个大股东是巴克莱也持有其部分股份的贝莱德(BLK.N),其持有巴克莱6.5%的股权.贝莱德把在股东大会上的投票权委托给一家独立信托机构,后者则非常在意ABI等机构的看法.奖金计划将在4月27日的股东大会上进行建议性投票,如果英国股东和贝莱德投反对票或弃权,反对票可能接近15%.

这种形势让奖金委员会尤其感到棘手.该委员会由一名前投行人士Alison Carnwath领导,巴克莱集团的董事长Marcus Agius也是委员会成员之一.但目前奖金所引起的纠纷已经覆水难收.如果更换该委员会的成员,尤其是在股东大会前夕,这将使巴克莱显得过于随意而且没有领导力.

但巴克莱如果能前瞻性地解决问题,效果可能更好.英国商务部最近建议,允许股东大会对未来的薪酬政策进行具有约束性的投票,同时对以往的薪酬方案进行回顾性建议.但这项改革最早也要到2013年10月开始实施.要解除自己一手炮制的定时炸弹,巴克莱如果能提前引入薪酬政策改革,可能比其他做法的效果要好得多.短期来看,可能会使巴克莱难堪,但长期来看有利于和投资者建立良好关系,并且将使巴克莱首次在薪酬政策改革方面领先一步.(完)