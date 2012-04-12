版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 17:10 BJT

〔表格〕欧元区2月工业生产较前月增长0.5%,较上年同期下降1.8%

路透布鲁塞尔4月12日电---欧盟统计局周四公布:

* 欧元区2月工业生产较前月增长0.5%,较上年同期下降1.8%(预估分别为下降0.3%和1.8%)

* 1月工业生产修正为较前月持平,较上年同期修正为下滑1.7%(前值分别为增长0.2%和下滑1.2%)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐