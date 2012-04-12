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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 18:27 BJT

更正:〔表格〕英国2月贸易逆差扩大,因出口下滑

(更正:因原文有误,修改内文表格中1、2月进出口数据)

路透伦敦4月12日电---英国国家统计局周四公布:

* 英国2月全球商品贸易逆差为87.72亿英镑(预估为逆差77.0亿英镑),1月修正后为逆差78.83亿英镑

* 英国2月对非欧盟地区的贸易逆差为50.17亿英镑(预估为逆差38.5亿英镑),1月修正后为逆差37.17亿英镑

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

2月 1月 (1月前值) 2月预估值

全球商品贸易收支 -8.772 -7.883 (-7.532) -7.70

出口 24.839 25.723 (26.063)

进口 33.611 33.606 (33.595)

对非欧盟贸易收支 -5.017 -3.717 (-3.678) -3.85

服务贸易收支 5.376 5.382 (5.786)

(完)

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--编译 程琳;审校 隋芬

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