〔中国汇市〕人民币兑美元早盘微升,小幅升值步伐延续但料波幅渐扩大

* 人民币兑美元即期早盘小涨

* 市场对中间价续涨预期不高,购汇盘逢低介入

* 人民币小幅升值步伐延续,但弹性将增大

路透上海4月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘走升.受隔夜欧元兑美元上涨提振,人民币中间价今日亦高开.不过市场对中间价续涨预期不高,早盘涌现出大量逢低买进的购汇盘.

交易员指出,尽管贸易数据表现中性,但管理层也并不乐见人民币出现贬值预期,在保持小幅升值步伐中让波幅逐渐扩大,可能是央行近期最稳妥的选择.

"贸易顺差50多亿(美元),我们认为是平衡的,如果顺差扩大到百亿数量级以上,就会支持人民币升值的预期了,"北京一大型银行交易员称.

中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.[ID:nSB1478948]

他并指出,中间价指导效果体现,近期人民币汇价波动弹性明显加大,多围绕在中间价上下100点左右波动.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2984元,上日为6.3018元;北京时间11:34,人民币兑美元即期报6.3068元,上日收盘价为6.3081元.

北京时间11:34,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3053/23元,上日尾盘报6.3100元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3380/70,上日尾盘为6.3410元.

纽约汇市周三欧元兑美元和兑日圆上涨,此前一名欧洲央行执委讲话令进一步购债的可能性增加.但欧元仍在近期区间内交投,投资者对欧债危机持谨慎态度.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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