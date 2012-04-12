〔中国货币市场〕主要期限回购利率多小涨,然偏松资金面并未发生变化(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京4月12日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四主要期限多小涨,然偏松资金面并未发生变化.市场人士表示,综合月内的资金补充和流出情况判断,月内流动性总体应该不会有大的问题,财政存款的冲击更多地会影响在时点.

"今天回购利率是涨了点,资金面还好,没大变化,挺宽松的,"华南地区一大型银行交易员称,"大行基本上还在出钱,有些放杠杆的机构也还在继续(拆入资金),没减少的迹象."

其进一步预计,短期内资金面没问题,紧张时点或需关注下周尾段.

北京一国有银行交易员亦认为,虽然渐趋面临财政存款冲击,但其上缴前后有公开市场到期资金和退缴准备金的扶助,料流动性总体没问题;随之而来的五到七月份,倒仍是持续有压力存在.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.

中国央行公开市场本周净投放增至1,120亿元人民币.本月逐渐进入财政存款上缴高峰,市场资金面偏紧,但4月公开市场到期量较大,央行遂灵活在公开市场操作加力,既避免流动性泛滥,又适时投放相当规模资金解渴.[ID:nSB1484026]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0526 3.0072 +4.54 4,247.71

七天CN7DRP=CFXS 3.7991 3.7808 +1.83 579.71

14天CN14DRP=CFXS 3.8353 3.7992 +3.61 113.36

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0531 3.0057 +4.74 1,512.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.8218 3.8176 +0.42 127.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1300 1.0500 +208.00 426.62

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9350 2.0000 +93.50 127.09

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8550 2.7500 +10.50 10.12

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0760 3.0000 +7.60 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8260 3.7840 +4.20 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8300 3.8300 0.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0475 2.9975 +5.00 --

七天SHICNYSWD= 3.7992 3.7808 +1.84 --

三个月SHICNY3MD= 4.8399 4.8446 -0.47 --

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽/乔艳红

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