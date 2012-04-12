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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 13:08 BJT

叙利亚停火期限已过 暂无暴力活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月12日电---周四联合国支持的叙利亚停火协议最后期限已过，活动人士称，目前暂无冲突报告。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，2012年4月12日早上6点（0300 GMT）最后期限刚过不久，临近黎巴嫩边境的扎巴达尼镇（Zabadani）传出爆炸声。但该组织称，尚不清楚爆炸发生原因。

扎巴达尼镇一居民称，该镇夜晚遭炮轰，但停火截止期限过后没有再听到声响。据哈马市、霍姆市和大马士革的活动人士称，一切很平静。

叙利亚国防部周三称，将于周四清晨停止作战行动，但没有提及军方从城市撤军，并称将迎接武装组织任何袭击。叙部队上周袭击反对派街区，令外界质疑其是否将信守停火协议。

上述活动人士均未说明坦克有从市中心撤离的迹象。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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