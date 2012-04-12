叙利亚停火期限已过 暂无暴力活动

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月12日电---周四联合国支持的叙利亚停火协议最后期限已过，活动人士称，目前暂无冲突报告。
叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，2012年4月12日早上6点（0300 GMT）最后期限刚过不久，临近黎巴嫩边境的扎巴达尼镇（Zabadani）传出爆炸声。但该组织称，尚不清楚爆炸发生原因。
扎巴达尼镇一居民称，该镇夜晚遭炮轰，但停火截止期限过后没有再听到声响。据哈马市、霍姆市和大马士革的活动人士称，一切很平静。
叙利亚国防部周三称，将于周四清晨停止作战行动，但没有提及军方从城市撤军，并称将迎接武装组织任何袭击。叙部队上周袭击反对派街区，令外界质疑其是否将信守停火协议。
上述活动人士均未说明坦克有从市中心撤离的迹象。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。