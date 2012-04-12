更正:《国际主要央行公开市场操作一览》--4月12日

(更正:内文美联储操作中4月9日"买入"通膨保值公债有误,应为"卖出")

路透北京4月12日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/11 卖出公债 -86.24 07/15/2012 - 01/31/2013

4/10 买入公债 47.60 04/30/2018 - 02/15/2020

买入公债 18.43 02/15/2036 - 02/15/2042

4/9 卖出通膨保值公债 -12.60 07/15/2012 - 01/15/2015

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布褐皮书指出,美国经济活动在冬季最后几个月继续温和成长,但能源价格持续上涨,开始令全国各地制造商及零售商感到担忧.[ID:nST0510703]

--美联储主席贝南克表示,美国经济尚未从金融危机的影响完全复元,监管机构必须继续找出新的途径加强金融体系.[ID:nST0450662]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/11 七天期反向交易 12.76亿美元 0.63%(固定利率)

4/10 七天期反向交易 553.62 1.00%(固定利率)

28天期反向交易 113.89 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委科尔表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.市场正在密切关注西班牙公债收益率(殖利率)重回6%上方,可能促使欧洲央行措辞出现变化的任何迹象.[ID:nSB1482380]

--ECB决定授权欧元区各国央行,禁止银行使用某些抵押品获得贷款.该决定引发市场担忧认为欧元区统一的货币政策将分裂成为一个两级系统.[ID:nSB1481226]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,000

上周三 34,100

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当期变化 +1,900

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行4月10日政策会议维持货币政策不变,在下次4月27日政策会议进一步深度评估经济之前,暂时按兵不动;4月27日会议检视结果,可能会显示央行需要进一步采取行动,以推升通货膨胀向1%目标靠拢.[nST0451088]

--了解日本央行想法的消息人士称,该央行将考虑在4月27日会议上放宽货币政策,最可能的方式是扩大资产购买规模.[nST0510581] 朝日新闻报导,日本央行将考虑在4月27日的政策会议上采取额外货币宽松举措,因其对未来两年的消费者物价成长预期可能低于1%的通胀目标.[nST0510187]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行4,514亿台币存单,相较存单到期金额4,826.5亿,存单发行余额减少312.5亿.[ID:nST0510623]

--台湾央行周二公布,当日共发行1,128亿台币存单,相较存单到期金额555亿,存单发行余额增加573亿.[ID:nST0451156]

--台湾央行周一公布,当日共发行5.315.5亿台币存单,相较存单到期金额5,269亿,存单发行余额增加46.5亿.[ID:nST0450370](完)

--整理 曹巍浩; 审校 曲伟治

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]