〔中国金融〕深圳今年将出多项金融创新,与香港试点双向跨境贷款--新浪

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透北京4月12日电---新浪财经周四援引文件称,深圳市今年将出台系列重大金融创新措施,并已获国家层面支持,包括与香港试点开展双向跨境贷款,年内成立深圳前海股权交易所等.
新浪财经称,深圳市关于《改善金融服务 支持实体经济发展》系列文件将于今日下午获该市常委会研究通过.
文件指出,在与香港试点开展双向跨境贷款上,国家部委层面对于前海一揽子优惠政策的征求意见和协调工作已基本完成,其中央行、银监会等部委对于在前海试点开展双向跨境贷款已取得一致共识,该项工作在中央层面已取得较快进展,在政策正式批复后即可正式启动.
具体而言,包括加快推进深港银行人民币贷款业务试点,加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,争取更多前海地区企业和金融机构在香港发行人民币债券等.
文件称,将推动建设深圳前海股权交易所,争取2012年内获准筹建,率先建成在全国有影响力的区域性场外交易市场.此外,将扩大代办股权转让系统试点,争取深圳高新技术园区纳入国家代办股份转让系统第二批试点范围.
深圳还将设立战略新兴产业国家级创投母基金,争取国家批准跨国公司在深圳设立内部资金集中管理机构.
此外,深圳将创新债券市场发展,研究制定区域集优债融资等专门针对发债设计的金融服务方案并推动实施.探索开发适合战略新兴产业特点的中小企业私募债和产业链融资等金融产品.
受此消息影响,深成指.SZSC1午盘大幅拉升上涨逾1.5%,沪市金融股.SSE180FI亦上涨2.14%.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
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