特写：中国小出口商须学会适者生存

(本文由路透中文网编译)

路透宁波4月12日电（记者 药朝清）---陈立峰(音译)的制衣公司在全球金融危机中幸免于难，但如今却可能沦为中国经济增长放缓的牺牲品，而中国要确保未来增长必须要经历增长放缓这一痛楚。

陈立峰的公司宁波腾升服饰有限公司，眼下正面临海外销售疲软、工人工资快速增长及原材料成本上升等多重困扰，而该公司原本微薄的利润空间遭进一步挤压。

“形势比2008-09年还要严峻。新订单减少，工资却在增长。许多公司面临的情况更糟，有些已经破产，”31岁的他说道，他的工厂每年服装产值为400-500万美元。

“我们正在竭尽全力，但坦率说，我不知道还能撑多久，”他指着厂房内空着的缝纫机说，这些空着的机器占公司三分之一的产能。

像这样面临生死存亡的公司要是无法生存下去，那么也就不能赶上中国下一阶段的经济增长。中国政府目前正在按其长远承诺，调整经济增长重心从出口向内需转变。

调整经济结构势必要触及资本主义痛楚的核心原则：创造性的毁灭。而那些无法适应的企业，也将会被淘汰出局。

中国似乎已经做好接受这一点的准备。目前经济增长正在放缓，本周五发布的数据预计也会显示，今年一季度国内生产总值（GDP）增速将回落至2009年来的最低水平。

利润收缩 需向价值链更上游转移

提高工资是中国平衡经济的一部分，最新的五年经济计划呼吁将平均年工资提高15%。但这样做会将小企业推向崩溃边缘。

今年迄今为止，陈立峰公司的新出口订单同比下降30-40%。另一方面，工厂工人的平均月薪在去年上涨了40-50%的基础上又涨了10-20%。

陈立峰称，除了3,000元人民币的月薪，公司还须为130名工人每人缴纳250元的医保和养老金，同时还要提供食宿。在这些开支后，留给公司自动化生产线、提升品牌知名度与其他对手竞争的资金已所剩无几。

越南、柬埔寨和孟加拉等新兴制造基地，已经开始压低中国制造的服装等劳动密集型商品的价格，这意味着向价值链更上游推进对此类企业的生存至关重要。

宁波兴伟塑料制品有限公司的副总经理尤钟光(音译)称，预计今年公司销售额为1.8亿元人民币，较去年的1.63亿元有所增长，但工资增长将是公司面临的最大挑战。该公司是中国美工刀最大出口商之一。

“盈利空间越来越小，我们的毛利润率只有10%。加上工资上涨和原材料成本上升，最终的利润非常低，”他指出，公司为了提高生存，今年计划斥资500万元投入自动化生产线。

向内陆或海外转移业务

中国沿海出口省份劳动力短缺，是推动工资上涨的主要原因之一。即使陈立峰的企业周边的一些工厂已经倒闭，但招工启事仍随处可见。这与2008年雷曼兄弟破产后的情况截然不同，当时由于全球需求下降，导致中国约2,000万的农民工失去工作。

这些公司将业务向工资成本比沿海地区至少低三分之一的内陆转移，将有助于他们争取时间来提高价值链，升级技术并加大生产。

中国主要食品加工商--海通食品集团总经理周乐群称，该集团已将主要生产基地从宁波转移到湖北和江苏，并将销售总部转移到上海。

“这样做并不完全受劳动力成本影响，我们也想离原材料资源更近一些，”他说。

宁波市政府已经出台了应对出口下滑的新办法，当中包括组织国内外贸易展览会，帮助工厂向内陆、甚至海外转移生产设施等。

该市对外贸易经济合作局的一位官员陈伟荣(音译)称，该市已有约1,500家企业在海外投资，当中包括美国和欧洲。不过，宁波拥有中国第二大港口，对出口商而言仍有很大的吸引力。（完）