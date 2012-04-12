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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 14:57 BJT

〔日本个股〕索尼拟占据手机市场领先地位,并大幅提高电子部门营收

路透4月12日电---日本索尼(6758.T)周四表示:

* 计划在2014/15会计年度将电子部门营收提高70%,营业利润提升85%

* 将在2012/13会计年度在全球裁员约1万人

* 称2012/13会计年度的重组成本将约为750亿日圆

* 计划在2013/14会计年度将电视业务的固定成本较2011/12会计年度降低约60%

* 计划在2013/14会计年度将电视业务的营运成本较2011/12会计年度降低30%

* 计划在医疗和其它领域寻找并购和其它战略投资机会

* 社长平井一夫称,公司计划在全球手机市场处于领先地位 (完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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