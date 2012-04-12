〔日本股市〕结束连续七日跌势,因投资者回补空头仓位

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透东京4月12日电---日股日经指数周四结束连续七日跌势,市场人士指称受股指期货升势提振,因投资者在日经指数跌破9,500水位后回补空头仓位.
中国股市在银行板块领涨下劲扬,亦有助于支撑日股.本周中国将公布国内生产总值(GDP)和银行借款数据.
日经指数.N225收高0.7%至9,524.79点,结束自2009年7月以来最长连续跌势,东证股价指数.TOPX升0.5%至809.88点.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李爽
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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