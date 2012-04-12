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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 14:29 BJT

〔日本股市〕结束连续七日跌势,因投资者回补空头仓位

路透东京4月12日电---日股日经指数周四结束连续七日跌势,市场人士指称受股指期货升势提振,因投资者在日经指数跌破9,500水位后回补空头仓位.

中国股市在银行板块领涨下劲扬,亦有助于支撑日股.本周中国将公布国内生产总值(GDP)和银行借款数据.

日经指数.N225收高0.7%至9,524.79点,结束自2009年7月以来最长连续跌势,东证股价指数.TOPX升0.5%至809.88点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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