〔中国股市〕沪综指收扬1.8%创两个月最大单日涨幅,受利好消息提振

路透北京4月12日电---中国股市沪综指周四收盘大涨1.8%并创两个月最大单日涨幅.国内媒体报导称深圳将出台重大金融创新,并已获国家层面支持,利好消息午盘提振大盘一路上扬,金融等板块涨势居前.

但分析人士认为,今天的大幅上涨存在借势炒作的可能,若货币政策无实质性支持举措,短线大盘持续反弹可能性不大,后期股指可能还会在2,300点上方继续振荡整固.

沪综指.SSEC收报2,350.864点,涨41.939点,或1.82%,上次单日最大涨幅为2月8日的2.43%.今日上海A股成交额为871亿元人民币,上交易日为672亿元.

湘财证券分析师陈刚表示,近期大盘跌不下去,与金融板块支撑力度较大有关,后期继续看好金融板块表现.不过整体上还是要持续关注货币政策的动向,若无实质利好支持,股指可能还是维持会在2,300点附近的盘整.

新浪财经周四援引文件称,深圳市今年将出台系列重大金融创新措施,并已获国家层面支持,包括与香港试点开展双向跨境贷款,年内成立深圳前海股权交易所等.[ID:nSB1484450]

深市个股受此消息激励午盘后纷纷大涨,多家个股收报涨停.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,572.0点,涨2.24%,成交量为361,030手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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