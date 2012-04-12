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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 14:59 BJT

〔日本经济〕央行总裁称要抗击通缩,需货币举措和提振成长潜力双管齐下

路透东京4月12日电---日本一位政府官员周四称,日本央行总裁白川方明表示要抗击通缩,需要货币举措和提振成长潜力双管齐下.

据称白川方明在一次大臣会议上表示,日本央行正竭尽全力提高经济成长潜力,日央行仍面临政治压力,要求其做出更多努力来抗击通缩并实现1%通胀率.

在周四的一份报告中,日本政府仍坚持日本经济正缓慢复苏的观点,与央行观点类似,但提出应对欧债危机及高油价等保持警惕.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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