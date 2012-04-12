印尼海啸预警系统侥幸通过地震考验

(本文由路透中文网编译)

路透印尼班达亚齐4月12日电---印尼北部周三的强震引发了人们对另一场毁灭性海啸的担忧，但与2004年12月完全不同的是，当地震发生时，这里汽笛鸣响，警报声不绝于耳，警方将人们从印度洋海岸转移至安全地带。

周三的强震造成的损失很小，且并未引发大浪，与近八年前的印尼海啸不可同日而语。

印尼紧急情况减灾机构负责人Eko Budiman在苏门答腊岛棉兰(Medan)机场表示：“有报告称，人们十分惊恐，但没有伤亡，但我们还是需要进行直接确认。”

自2004年印尼强震并引发海啸后，印尼建立了区域性海啸预警系统，此次海啸警报和人员的转移也意味着该系统经受住了一次重大考验。2004年的印尼地震和海啸造成23万人死亡。

但这次灾难的幸免或许在很大程度上有幸运的成分，特别是印尼的亚齐省，人们仓皇出逃，导致当地的交通陷于堵塞。

安保公司Concord Consulting的首席风险师Keith Loveard表示：“简单地说，在任何这样的紧急情况下，不可能让每个人都脱离险境。”

“海啸预警系统在一定程度上发挥了作用……而且人们的防患意识也因2004年的海啸有所改善，但通过公共教育和政府活动，他们还需要做得更好。”

印尼减灾机构周四表示，印尼强震迄今已造成五人死亡，一名儿童重伤。

该机构发言人Sutopo Purwo Nugroho表示，至少有两人死于心脏病，一人死于惊吓过度，还有一名儿童因倒下的大树而受重伤。

他在发给记者的简讯中称：“伤亡人数和其他损失还在评估中。”（完）