〔中国金融〕深圳银监局放宽对小微企业不良贷款容忍度至5%--媒体

路透北京4月12日电--为鼓励银行向小微企业贷款,中国国内媒体周四援引深圳银监局称,对小微企业不良贷款容忍度可放宽至5%,并首次明确相关差异化监管指标,这是首个地方政府出台减轻银行考核压力的配套政策.

新浪财经报导称,深圳银监局发布了银行业服务小微企业相关工作指引,明确了不同银行机构小微企业贷款在全部贷款中余额占比.并明确部分小企业贷款,可不纳入存贷比考核范围.

其中对小微企业贷款在全部贷款中余额占比规定,国有大型商业银行深圳分行不低于10%;全国性股份制商行深圳分行不低于20%;城市商业银行深圳分行不低于30%;农村商业银行不低于60%;村镇银行不低于75%.

2011年6月,银监会发布支持银行改进小企业金融服务相关通知,出台了适当提高小企业不良贷款比率容忍度等数条优惠政策以减轻银行考核压力.[ID:nSB1078788]然因监管层尚未出台相关的配套措施,各家商业银行并未冒险放松风险的控制,而深圳此举在全国范围内尚属首次.

目前深圳银行业小微企业不良贷款率保持在较低水平,低于1%.

报导援引深圳银监局副局长胡艳超表示,监管层将对深圳辖区银行机构进行相应松绑措施.对于运用内部评级法计算资本充足率的银行,允许将单户500万元(含)以下的小企业贷款视同零售贷款处理,而未使用内部评级法的,对于单户500万元(含)以下的小企业贷款在满足一定标准的前提下,可视为零售贷款.

此外,在计算存贷比时,对于银行发行金融债所对应的单户500万元(含)以下的小企业贷款,可不纳入存贷比考核范围.

胡艳超还称,为鼓励银行加强小微企业授信业务,原则上,对同时满足三个条件的经营管理行为可予以免责,包括不存在以贷谋私,不存在道德风险;不存在违反法律、法规和规章制度的行为;及不存在逆程序操作.(完)