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市场报道 | 2012年 4月 12日 星期四 15:19 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元微升,今日稍晚意大利将标债

路透苏黎世4月12日电---瑞郎兑欧元和美元周四小幅走升,因在今日稍晚意大利一项公债标售之前,投资者青睐瑞郎.

瑞郎兑欧元距离瑞士央行设定的1.20限制水准不远.上周由于对欧元区经济体质的担忧挥之不去,瑞郎/欧元曾短暂跌破1.20,触及1.1990.

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