〔印尼经济〕若政府未上调燃料价格,2012年底通胀年率料达4.4%--央行

路透雅加达4月12日电---印尼央行预计,在政府未上调燃料价格的情况下,2012年底通胀年率料将达4.4%,但若受补贴的燃料价格上调,那么通胀年率料高达7.1%.

印尼央行周四宣布将指标利率维持在5.75%的纪录低位不变,为连续第二个月维持利率不变,因3月通胀仍处低位,而且议会否决了政府4月上调燃料价格的计划.

但是,如果印尼原油六个月的平均价格较其每桶105美元的目标水准高15%,那么议会将允许政府上调受补贴汽油价格.截至3月,平均价格达每桶116.52美元.(完)