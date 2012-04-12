〔印尼经济〕若政府未上调燃料价格,2012年底通胀年率料达4.4%--央行

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透雅加达4月12日电---印尼央行预计,在政府未上调燃料价格的情况下,2012年底通胀年率料将达4.4%,但若受补贴的燃料价格上调,那么通胀年率料高达7.1%.
印尼央行周四宣布将指标利率维持在5.75%的纪录低位不变,为连续第二个月维持利率不变,因3月通胀仍处低位,而且议会否决了政府4月上调燃料价格的计划.
但是,如果印尼原油六个月的平均价格较其每桶105美元的目标水准高15%,那么议会将允许政府上调受补贴汽油价格.截至3月,平均价格达每桶116.52美元.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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