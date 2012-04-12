〔日本股市〕终结七日连跌,对冲基金程序大量买盘提供扶助(更新版)

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
* 日经指数终结连续七日跌势
* 索尼在重整计划公布前收高
* 日立建机上涨,因有报导称该公司预计将公布较强获利
路透东京4月12日电---日股日经指数周四结束连续七日跌势,市场人士称受助于对冲基金大量程序买盘,令股指升至9,500点上方,触发空头回补并加剧涨势.
日经指数.N225收高0.7%至9,524.79点,结束自2009年7月以来最长的连续跌势,此前早盘时曾在平盘上下方来回拉锯.
"这是期货引领的涨势.中午休息时间过后,出现了稳定数量的期货单,就在下午两点刚过时,股指升穿9,500点,随即买盘活动加剧,以在明日期权结算前回补(仓位)."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称.
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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