中国对叙利亚政府决定停火表示欢迎

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
(本文由路透中文网编译)
路透北京4月12日电---中国外交部周四表示，中方欢迎叙利亚政府决定停火，也呼吁该国反对派武装立即停火。
外交部发表声明称，“中方欢迎叙政府的有关决定，这有助于缓和叙紧张局势。同时，中方也呼吁叙反对派武装立即停火，执行安南‘六点建议’。”
霍姆斯（Homs）、哈马（Hama）和伊德利卜（Idlib）等上周遭到政府军持续轰炸的省份，在早上6点（0300 GMT）停火最后期限过后恢复平静。大马士革的一位活动分子称，首都也是一片寂静。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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