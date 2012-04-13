〔中国数据〕一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京4月13日电---中国国家统计局周五公布今年一季度和3月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 去年同期
一季度GDP 8.1 8.3 7.9-8.6 8.9 9.7
3月数据:
工业增加值 11.9 11.5 9.8-14.0 11.4 14.8
社会消费品零售总额 15.2 15.0 14.5-17.2 14.7 17.4
固定资产投资(不含农户)(1-3月) 20.9 20.8 19.6-22.0 21.5 25.0
同时,一季度社会消费品零售总额同比增长14.8%;同期规模以上工业增加值同比增长11.6%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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