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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 10:06 BJT

〔中国数据〕一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低--国家统计局

路透北京4月13日电---中国国家统计局周五公布今年一季度和3月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 去年同期

一季度GDP 8.1 8.3 7.9-8.6 8.9 9.7

3月数据:

工业增加值 11.9 11.5 9.8-14.0 11.4 14.8

社会消费品零售总额 15.2 15.0 14.5-17.2 14.7 17.4

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 20.9 20.8 19.6-22.0 21.5 25.0

同时,一季度社会消费品零售总额同比增长14.8%;同期规模以上工业增加值同比增长11.6%.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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